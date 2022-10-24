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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi

Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi, başörtüsüne Anayasal güvence konusu, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu gibi gündeme konu olan başlıklar, bugün Kabine'de ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi
Kamusaati
Kamusaati
24 Ekim 2022 Pazartesi 19:21

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplandı.

Toplantı, 3 saat 40 dakika sürdü.

Saat 15.00'te başlayan düşünülen Kabine'nin ana başlıkları ise milyonların heyecanla beklediği EYT, başörtüsü düzenlemesi, ekonomi, sözleşmeli personel ile taşeronların durumuydu.

Başörtüsü teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Bir diğer yandan siyasi gündemi oldukça meşgul eden başörtüsünün Anayasal güvenceye alınma konusundaki çalışmalar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teklif sunulurken, Kabine'de teklife dair sunum yapılması ve düzenlemeyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesinden sonra anayasa değişiklik teklifinin Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Anayasanın 41. maddesiyle aileye dair düzenlemeler yapılmasına ilişkin görüşler de değerlendirildi.

İşçiler ile ilgili düzenleme

Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile taşeron işçilerin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar da görüşülüdü.

İç ve dış politika

Toplantıda iç ve dış politika gündemindeki gelişmeler ele alındı.

Faiz kararı, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar, Meclis gündemindeki torba yasalar kabinede ele alındı.

Bartın'daki maden faciası

41 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazası, üzerinden günler geçse de gündemde. Patlamayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak "raporların çıkmasıyla ihmali görünen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak" mesajı vermişti. Bu kapsamda soruşturma kapsamında ulaşılan son bulguların da kabine toplantısında gündeme geldi.

Tahol Koridoru, Yunanistan ile gerginlik, F-16 süreci...

Toplantıda Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim, Tahıl Koridoru'nun sürdürülmesi gibi başlıkların yanı sıra İsrail’den Türkiye’ye son dönem artan ziyaretler ve normalleşme süreci ile Yunanistan ile gerginliğin de değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantıda ABD seçimleri ve F-16 sürecine dair gelişmeler de gündemde oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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