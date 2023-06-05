Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasıyla muhalefetin bakanlık hayalleri hatırlandı

2023 buğdayın kilosu ne kadar?, Buğday alım fiyatı 2023, milyonlarca çiftçi tarafından araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim YUMAKLI, buğday alım fiyatlarının belirlenmesinde üreticinin üretim maliyetleri, refah seviyesi ve piyasa şartlarının dikkate alınacağını belirtmişti. Bunun üzerine 2023 buğday taban fiyatları merak konusu oldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, beklenen buğday alım fiyatına ilişkin açıklama yaptı. Peki, 1 ton, 1 kg buğday kaç TL, TMO buğday fiyatları 2023 ne kadar? İşte, güncel buğday fiyatları...