Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sisteminden Memnun Musunuz? Çok İlginç Sonuçlar Var..
Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sisteminden Memnun Musunuz? Çok İlginç Sonuçlar Var..
Ülkemizde son yirmi yılda sıkça önümüze getirilen ve kamu-oyunun ilgisini çeken "başkanlık sistemi", son günlerde yenidengündeme taşındı.
Sürekli olrak muhalefet tarafında gündeme getirilen ve Ülkemizin İşleyişini yavaşlatmaya yönelik olarak gündem yaratılan bu konu hakkında ;
Chp 'ye yakın olan Bazı gazete ve Haber Ajansları sürekli olarak gündeme başkanlık sistemini taşımakta Ülkemiizin içinde bulunduğu bu zor günlerde olsun ülkeyi karıştırmaya çalışan bazı çevrelere fırsat veren bu durum karşısında tarafsız eşit bir haber sitesi olarak bizde anketi bu sayfada tekrar yapmaya karar verdik.
Başkanlık Sisteminden Memnunmusunuz?
Sorusunu Yorum kısmına evet yada hayır olarak belirtebilir istediğiniz yorumu yapabilirsiniz Flitreyi Kaldırdık.
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