Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sisteminden Memnun Musunuz? Çok İlginç Sonuçlar Var..

Ülkemizde son yirmi y ı lda s ı kça önümüze getirilen ve kamu- oyunun ilgisini çeken "ba ş kanl ı k sistemi", son günlerde yeniden gündeme ta şı nd ı .

Sürekli olrak muhalefet tarafında gündeme getirilen ve Ülkemizin İşleyişini yavaşlatmaya yönelik olarak gündem yaratılan bu konu hakkında ;

Chp 'ye yakın olan Bazı gazete ve Haber Ajansları sürekli olarak gündeme başkanlık sistemini taşımakta Ülkemiizin içinde bulunduğu bu zor günlerde olsun ülkeyi karıştırmaya çalışan bazı çevrelere fırsat veren bu durum karşısında tarafsız eşit bir haber sitesi olarak bizde anketi bu sayfada tekrar yapmaya karar verdik.

Başkanlık Sisteminden Memnunmusunuz?

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