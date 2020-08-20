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Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın

Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjde ne? tahminler ne yönde recep tayyip erdoğan ne müjdesi verecek? İşte müjde tahminleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın vereceği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını belirterek, "Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın" dedi.

Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
20 Ağustos 2020 Perşembe 13:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjde ülke genelinde büyük heyecan yarattı. Milyonlar cuma gününü merakla beklerken sır gibi saklanan müjde için birçok isimden yorum geldi. Müjdenin Zonguldak açıklarında bulunan doğal gazın olduğu öne sürülürken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan konu hakkında bir uyarı geldi.

"HEP BİRLİKTE BEKLİYORUZ"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Altun, konu hakkında yapılan spekülasyonlara kulak asılmamasını söyledi. Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayınCumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz."

Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü açıklayacağını söylediği müjde için, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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