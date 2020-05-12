Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur’an-ı Kerim’i hatmediyor huber köşkünde 25'inci cüze gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi, dinleyenleri adeta mest etti.
Kabine Toplantısı öncesi günlük hatim mukabelesini yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu görüntüsü sosyal medyayı
salladı.
Kur’an-ı Kerim’i hatmetmeye başlayan Erdoğan, 25’inci cüze geldi.
BİTİRMESİNE 5 CÜZ KALDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 cüzü kaldığı görülürken, bu anlar kameraya yansıdı. Erdoğan’ın Kur’an okurken ki haline binlerce beğeni yağdı.
Paylaşımda Ramazan ayının henüz 16’ıncı günü olmasına rağmen Başkan Erdoğan'ın 25 cüz bitirildiğine dikkat çekildi.
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