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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denetleme talimatını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denetleme talimatını verdi
Ömer
Ömer
07 Nisan 2022 Perşembe 22:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zincir marketlerde denetimlerin arttırılması ve KDV indirimlerinin takip edilip raporlanması gerektiği talimatını verdi. Son dönemde yaşanan gıda fiyatlarındaki artışla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tarımda ve gıdada kendi kendimize yeteriz. Stokçuluk yapanların üzerine amansız gideceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MKYK toplantısının ana gündem maddeleri Rusya-Ukrayna savaşı ve gıdadaki fiyat artışları oldu. Toplantıda, bazı MKYK üyeleri, gıda fiyatlarında son dönemde yaşanan artışla ilgili sahadan gelen şikâyetleri iletti. Bunun üzerine Erdoğan, “Tarımda ve gıdada kendi kendimize yeteriz. Stokçuluk yapanların üzerine amansız gideceğiz. Özellikle zincir marketlerde denetimler artmalı. KDV indirimlerini takip edip sonuçlar raporlanmalı.” diye konuştu.

AK Parti’nin bazı ekonomi kurmaylarının daha önceki toplantılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, enflasyonla mücadele çerçevesinde bazı ürünlerin fiyatlarının sabitlenmesi teklifini sunduğu öğrenildi. Buna göre; un, yağ, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik maddeleri gibi 20 kalem ürününün seçilerek, yıl sonuna kadar fiyatların sabitlenmesi gerektiği belirtildi.

Bununla beraber üreticilerin zarar etmemesi için de devletin sübvanse etmesi gerektiği aktarıldı. Erdoğan’ın öneriyi dinlediği ve not aldığı öğrenildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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