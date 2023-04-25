Cumhurbaşkanı: Öğretmen Maaşları 25 Bin Lirayı Buldu

Bugün yapılan öğretmen ataması töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanununa değinerek Başöğretmen maaşlarının 25 Bin TL, Uzman Öğretmen Maaşlarının ise 22 bin lira olduğunu söyledi.

Önümüzdeki dönemde kamu personellerinin maaşlarıyla ilgili de mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerin kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıktığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği "3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Erdoğan yaptığı konuşmada, Mayıs ayında gerçekleştirilecek 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması müjdesi verdiğini belirtti ve öğretmen maaşlarının kamu personeli ücretlerine yapılan iyileştirmeden yararlanacağı mesajını iletti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise 4 bin 300 öğretmenden 3 bin 500'ünün atanarak görevlerine başladığını ve geriye kalan engelli öğretmenlerin de atamasının yapılacağını söyledi. Tören, engelli öğretmenlerin hayatlarında yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

''BAŞÖĞRETMEN MAAŞI 25 BİN LİRAYI, UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI DA 22 BİN 500 LİRAYI BULDU''

Cumhurbaşkanı törende yaptığı konuşmada,

Başöğretmen maaşı 25 bin, uzman öğretmen maaşı 22 bin 500 lirayı buldu. Önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecek.'

ifadelerini kullandı.