Cumhurbaşkanı Erken seçim Uyarısında Bulundu !!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırıkkale'nin Delice İlçesinde program düzenlemesi herkesin aklına aynı soruyu getirdi

Liderler sahaya indi, 'erken seçim hazırlığı mı var?' tartışmaları Büyüledi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'teşekkür mitingleri' adı altında meydanlar da yer aldı. Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde yüksek bir oy farkıyla AK Parti'nin kazandığı Kırıkkale'nin Delice Belediyesi'nin önünde vatandaşlara hitap etti . Erdoğan'ın 'teşekkür ziyaretleri' olarak anlatıldı AK Parti'nin kazandığı belediyeleri yoklayarak , halk ile buluşacağı öğrenildi. Erdoğan'ın hem teşekkür hem de bazı açılış programları adına meydanlara gelmesi erken seçimin habercisi olarak yorumlanırken, muhalefet liderlerinin de il ve ilçelere uğraması yoklaması da 'erken seçim hazırlığı var' iddialarını kuvvetlendirdi.

ERDOĞAN'IN MİTİNGİ İŞARET FİŞEĞİ OLDU

Bölgesel seçimin üstünden bir, genel olarak yapılan seçimin üzerinden de henüz 1,5 yıl geçmeden erken seçim yine kapıda! 31 Mart yerel seçimlerinin ardından her ne kadar 'erken seçim' söylentisi konuşulsa da ilk olarak hükümet olmak üzere diğer muhalefet partileri de çok ihtimal vermiyordu. Ancak son zamanlarda yeni partilerin kurulması gibi nedenlerden kaynaklı 'erken seçim' yine yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Önceki gün Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ın Kırıkkale'nin bir çok ilçesinde miting çalışması yapmaları erken seçim için bir uğraş bulunduğuna işaret fişeği olarak konuşuldu .

ERDOĞAN'IN YANI SIRA MUHALEFET DE MEYDANLARDA BULUNDU

Erdoğan'ın artık AK Partili belediyeleri 'teşekkür' ve bazı 'toplu açılışlar' adı altında yapmış olduğu bu uğraşlar bilinirken , bu anlamda gerçekleştirilecek etkinlik ve proğramlar ile erken seçimle alakalı vatandaşın nabzı ölçülüp . Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in il ve ilçe ziyaretlerinde bulunuyor olmaları ise erken seçimin kapıda olduğunun anlatan veriler .

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©