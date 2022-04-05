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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iftarda evinde ağırlayan Ersin Kılıçaslan: 'Aile ziyareti gibi oldu, onu görünce duygulandık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Ümraniye'deki evinde iftarda ağırlayan Ersin Kılıçaslan açıklama yaptı. Kılıçaslan, "Cumhurbaşkanımızın hoş sohbeti ve samimi tavırlarıyla güzel bir akşam geçirdik. Aslında tamamen bir aile ziyareti gibi oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iftarda evinde ağırlayan Ersin Kılıçaslan: 'Aile ziyareti gibi oldu, onu görünce duygulandık'
Ömer
Ömer
05 Nisan 2022 Salı 19:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri olmuş ve 3 çocuklu aileyle iftar yapmıştı.
Gerçekleşen iftar programı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile hatıra fotoğrafı çektirmişti.

Ev sahibi Kılıçaslan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin konuştu.

'Samimi yaklaşımları farkını ortaya koyuyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle mutlu olduklarını belirten Ersin Kılıçaslan, 'Devlet başkanımızın bizi ziyaret etmesi bizi çok mutlu etti. Bir arada samimi bir ortamda iftar yapmak bizi ziyadesiyle memnun etti...

'ONU GÖRÜNCE DUYGULANDIK'

İlk olarak Emine Hanım içeriye girdi çok samimiydi. Kendisine de buradan tekrar teşekkür ederim. Ardından Cumhurbaşkanımız geldi. Onu görünce tabii ki duygulandık...

Hoş sohbetiyle samimi tavırlarıyla güzel içten bir akşam geçirdik. Aslında tamamen bir aile ziyareti gibi oldu. Akşam ailelerimizden konuştuk. Samimi yaklaşımları farkını ortaya koyuyor...

Bizden biriymiş gibi içten bir tavrı vardı Cumhurbaşkanımızın. Bundan dolayı da memnun olduk. Kendisine teşekkür ettik' diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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