Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Koronavirüs Açıklaması 30 Mart 2020, Bilim kurulu kararları, Soğakağa çıkma yasağı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlatıyoruz; kampanyayı 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum AYRICA Bakanlar maaşlarını bağışladı, ak parti millet vekilleri maaşlarını başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Koronavirüs Açıklaması 30 Mart 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Koronavirüs Açıklaması 30 Mart 2020, Bilim kurulu kararları, Soğakağa çıkma yasağı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlatıyoruz; kampanyayı 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum AYRICA Bakanlar maaşlarını bağışladı, ak parti millet vekilleri maaşlarını başladı

Günlük test sayısında 10 bini aştık ve çıkan sonuçları şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz

Üretmek zorunda olan bir ülkeyiz ülkemizde bulunan şirketlerin fabrikaların çarklarının dönemesini sağlamak zorundayız Ayrıca bu işyerlerinde çalışan vatandaşlarımızında sağlığını en sıkı tedbir alarak devam ettireceğiz.

İşi olmayan Zorunluluğu bulunmayan vatandaşlarımız kendilerini nekadar evde tutarsa ve temizliğe nekadar çok dikkat edersek bu nusubetten okadar çabuk kurtulacağız. Hiç bir virüs bizim birlik beraberliğimizden üstün değildir.

Devlet olarak açıkladığımız ekonomik tedbir paketleri ile birlikte her kesimden insanımızın yanında olduğumuzu gösterdik göstermeye devam ediyoruz.

aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından koronavirüs mağduru vatanaşlar için yardım kampanyası başlattı Başkan erdoğan 7 aylık maaşını bağışladı, Bakanlar maaşlarını bağışladı, ak parti millet vekilleri maaşlarını başladı

Detaylar geliyor...