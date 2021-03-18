Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır." dedi.

Bugün şanlı Türk tarihinin dönülmez noktalarından biri olan tüm dünyaya "Çanakkale Geçilmez" mesajını veren 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zaferin yıl dönümüne özel bir açıklama yaptı

“MİLLETİMİZİN BEKASINI TOPYEKUN BİR MÜCADELEYLE SAVUNACAĞIZ”

"Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekun bir mücadeleyle savunacağız. En zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, birliğini muhafaza için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır."