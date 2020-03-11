Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'dan Hesabını Soracağız Erdoğan'dan Yunan vahşetine tepki: Sınırımızda cinayet var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'dan Hesabını Soracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'dan Hesabını Soracağız Erdoğan'dan Yunan vahşetine tepki: Sınırımızda cinayet var!

Erdoğan'dan Yunan vahşetini kınadı ve ekledi: Sınırımızda cinayet var!

“Yunanistan, sınırdaki tepkinin cinayet bulunduğunu bilmeli. Hayatlarına son verdikleri 4-5 mülteci oldu , bunların hesabını bir bir soracağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’de ateşkesin hayata geçirilmesi ve mülteci krizine kalıcı bir çözüm olabilmesi herkesin yararına olduğunun altını çizdi “İdlib, Suriye ve mülteci krizi bizden daha dışımızda AB için bir irade ve liderlik testidir” diye aktardı.

Yunanistan uluslararası hukuku hiç tanımış değil. Bu konularda Sayın Miçotakis ne yazık ki hiç bilinçli değil çok geri kafada . Kendisinin önce uluslararası hukuku öğrenmesi şart . İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni bir gözden geçirmeli . Sınır hattında takındıkları tavrın bir cinayet şekli aldığını anlamaları lazım. Bunların sınırda öldürdükleri 4-5 tane mülteci mevcut . Bunların hesabını tek tek soracağız. Bunu orada kalmasına izin vermeyeceğiz . Aynı şekilde o soydukları insanları, o resimleriyle, bu yıl ki Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısında bunların gözlerinin önüne dökeceğiz İnsanlığından Utan Yunan.

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