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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yaş çay alım fiyatını açıkladı

Yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı, 6 lira 70 kuruşa çıkarıldı. 13 kuruş olan destekleme fiyatı da 30 kuruşa çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yaş çay alım fiyatını açıkladı
Kamusaati
Kamusaati
14 Mayıs 2022 Cumartesi 20:54

Dünya'da 5'inci Türkiye'de ise 2'nci, denize dolgu yapılarak inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle açıldı.

Karadeniz bölgesinde, Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından 2'nci denize doldu yapılarak inşa edilen havalimanının açılışına, Rizeli vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rizeli hemşerilerine bir de müjdesi vardı.

Çay alım fiyatları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz, Trabzondan bu tarafa olan bölgenin en önemli gelir kaynağı çay üretimidir. Bugün burada 2022 yılının yaş çay alım fiyatlarının müjdesini de sizinle paylaşmak istiyorum.

"Üreticilerimiz çaylarını, kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek"

Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı 3.87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz. Çayda kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Üreticilerimiz çaylarını, geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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