Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kısıtlamaları Açıkladı! Özel Araçlara da şehirlerarası yasak geldi!!! 03 NİSAN 2020

Özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı ?, Özel Araçla Şehir Dışına çıkabilirmiyim? Zonguldak İline Giriş Çıkış Yasaklandı, özel araçla şehirler arası yolculuk zonguldak da başlayacak 15 gün sürecekkorona virüsü nedeni ile şehir dışına kendi arabamla çıkabilir miyim,şehir dışına özel arabamla çıkarsam ne kadar ceza yerim,corona virüsü tedbirleri kapsamında şehir dışına özel araçla çıkmak için valilikten izin almak gerekir mi 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kısıtlamaları Açıkladı! Özel Araçlara da şehirlerarası yasak geldi!!!

Özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı ?, Özel Araçla Şehir Dışına çıkabilirmiyim? Zonguldak İline Giriş Çıkış Yasaklandı, özel araçla şehirler arası yolculuk zonguldak da başlayacak 15 gün sürecekkorona virüsü nedeni ile şehir dışına kendi arabamla çıkabilir miyim,şehir dışına özel arabamla çıkarsam ne kadar ceza yerim,corona virüsü tedbirleri kapsamında şehir dışına özel araçla çıkmak için valilikten izin almak gerekir mi 2020 İşte detaylar.. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geldi Korona virüs vaka sayısı 20 bini geçti yeni kıstlamalar geliyor İşte 03 Nisan 2020 Tarihi İtibariyle Gelen yeni kısıtlamalar ve korona virüs tedbirleri, Yeni kısıtlamalar neler?

milletimizden beklentimiz her bireyin kendi kendi uygulamasıdır olarak halkımızın hassasiyet gösterdiğini biliyor ve herkese şükranlarımı sunuyorum ancak sayıca az da olsa sosyal izolasyon sosyal mesafe temizlik gibi temel kurallara uymayanlar bununla görüyoruz bunun için gönüllü olarak uygulanması gereken kuralları aşamalı bir şekilde sorumlu hale dönüştürmemiz gerekebiliyor

Yeni Kısıtlamamalar geldi Özel Araçlara da Şehirler Arası yolculuk yasağı geldi Mi

Aziz milletim algı ile mücadele çerçevesinde attığımız adımlar a bu gece yarısı itibariyle yenilerini ekliyoruz bilindiği gibi daha önce şehirlerarası toplu taşımayı izle bağlamış tık kendi arabalarıyla şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlarımızı da şehir girişlerinde kontrole tabi tutuyor

Zonguldak İline Giriş Çıkış Yasaklandı

bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak dilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz bu şehirlerimize gıda ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli ile İçişleri bakanlığı genelgesi ile belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında çıkış yapılamayacaktır içinde yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devam edecek ve hırsızsa kurulları kendi şehirlerinin ihtiyaçlarına göre bu tedbirleri daha da bilecektir 30 büyük şehrimiz ile Zonguldak'ta başlatacağınız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız gerekirse süreyi daha da uzatacağız