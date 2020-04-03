İstanbul için sokağa çıkma yasağı gelecek mi?, Korona virüs vaka sayısı 20 bini geçti yeni kıstlamalar geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Birazdan açıklayacak İşte 03 Nisan 2020 Tarihi İtibariyle Gelen yeni kısıtlamalar ve korona virüs tedbirleri, Yeni kısıtlamalar neler? İşte detaylar..

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kısıtlamaları Açıkladı! İstanbul'a Sokağa Çıkma Yasağı Gelecek Mi? İşte Yeni Kısıtlamalar

İstanbul için sokağa çıkma yasağı gelecek mi?, Korona virüs vaka sayısı 20 bini geçti yeni kıstlamalar geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Birazdan açıklayacak İşte 03 Nisan 2020 Tarihi İtibariyle Gelen yeni kısıtlamalar ve korona virüs tedbirleri, Yeni kısıtlamalar neler? İşte detaylar..

sayın Cumhurbaşkanımızın milletine olan güvenini görüyoruz dolayısıyla biz bunu başaracağımıza inanıyoruz çünkü biz bir milletiz kesin olarak başaracağımıza inanıyorum Haktan Bey ve çok iyi mesajlar verdi dilim kurulundan çıkan kararlar hepsi takdire şayandır bir an önce uygulamaya geçilmesi lazım diyorum şimdi bu bağışıklıkla ilgili konuyu ben girdiğimde dedim ki aşure ilaç yani bunlar zaman alıcı şeyler ama bizim hızlı bir şekilde hiperimmun serum üretebiliriz yani nedir şifa bulmuş 19'da karşı direnç kazanmış antikor oluşturmuş şifa bulmuş hastaların işte sen onların dan antikorlar elde edilerek saflaştırılır ak akut durumda olanlara bunlar verilebilir inanın birçok canını kurtarmış oluruz bu en hızlı tedbirdir tabii ki araştırmalara devam edilecek onu söyleyeyim Bir de şunu gördük yani mesela vizyon dediğimiz virüslerin kaynaşması kendi aralarında gen aktarımı yapabiliyor olmaları bu ya insan eliyle çıktı veyahutta dünyada konfüzyon oldukça aktif hale geldi yani yeni yeni utasyonlar yeni yeni genotipler yeni yeni fenotip genotip ve bağlı olarak fenotip lerde gelişmiş olmuyor tabii bunlara karşı bizim bir savaş vermemiz gerekecek yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak çünkü insanoğlu gerçekten haddini aştı ve bu tohumlarla ilgili sistemlerle ilgili yumurtalarla ilgili konularda kapalı kapılar ardında bir sürü şeyler yapıyorlar bunlar artık su yüzüne çıkmaya başladı bunun için bizim de Türkiye olarak bu biyolojik yasa karşı çünkü tohumlar değiştirildi biliyorsunuz hibrit tohumlar var işte oldu transgenik tohumdan şunlar bunlar button en az geldi o kadar tehlikeli olabilir sağ gösterip sol vuruldu şimdi bağışıklık sisteminden bahsediyoruz Haktan Bey bakın bugün de işte domates salatalık tırnaklı candır kabartır brokoli karnabahar Iğdır bunların sekonder metabolitleri eğer Ata tohumu hiç bizi hastalıklara karşı koruyan önleyici faktörlerdir kansere karşı romatizmaya karşı hipertansiyona karşı diyabete karşı otoimmün hastalıklara karşı size bir örnek vereyim bakın ekmeksiz sofrayı oturma çocukluğundan yediğim ekmeği ben bugün tüketemiyorum yok çünkü buğday değişti yani yeni yeni teknolojik fabrikasyon larla şimdi vatandaşlığı ekmeği kesince şişkinliği gidiyor diyor diyor ki ya ben rahatladım diyorum bakın ne var bugün ekmek doğru buğday ürünü kullanıyorsanız Ata tohumu unu kullanıyorsanız buğdayını bir Turan buğdayını bir kaplıca buğdayını bir karakılçık buğdayı nı bir topbaş'ın daha sayabilirim bunlar Anadolu'nun milli ve yerli tohumlar mıdır bu konuda

milletimizden beklentimiz her bireyin kendi kendi uygulamasıdır olarak halkımızın hassasiyet gösterdiğini biliyor ve herkese şükranlarımı sunuyorum ancak sayıca az da olsa sosyal izolasyon sosyal mesafe temizlik gibi temel kurallara uymayanlar bununla görüyoruz bunun için gönüllü olarak uygulanması gereken kuralları aşamalı bir şekilde sorumlu hale dönüştürmemiz gerekebiliyor Aziz milletim algı ile mücadele çerçevesinde attığımız adımlar a bu gece yarısı itibariyle yenilerini ekliyoruz bilindiği gibi daha önce şehirlerarası toplu taşımayı izle bağlamış tık kendi arabalarıyla şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlarımızı da şehir girişlerinde kontrole tabi tutuyor bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak dilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz bu şehirlerimize gıda ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli ile İçişleri bakanlığı genelgesi ile belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında çıkış yapılamayacaktır içinde yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devam edecek ve hırsızsa kurulları kendi şehirlerinin ihtiyaçlarına göre bu tedbirleri daha da bilecektir 30 büyük şehrimiz ile Zonguldak'ta başlatacağınız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız gerekirse süreyi daha da uzatacağız bir başka bir ilimiz ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı içinde getirmektir gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlular da tıpkı 65 yaş üstü gibi sokar çıkaracaktır onunla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına karantina altına almak durumundayız yani 65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntı değil diye elimizde böyle bir Garanti yok amacımız vatandaşlarımızın sadece çalışmak veya temel ihtiyaç malzemelerini temin etmek için sokağa çıkmasını temin etmek bunun dışında herkesin evinde kalmasını sağlamaktır dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız için de yeni bir uygulama başlatıyoruz yarından itibaren pazar yerleri marketler gibi insanların toplu şekilde bul herkesin maske takması zorunlu olarak çalışmaya devam ettiği iş yerlerinde de benzer tedbirler alınacaktır tüm bunlara ilave olarak Türkiye genelinde insan hareketlerini azaltmak için gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz şehirlerimizde tamamında insan hareketleri ile azaltmak için gereken ilave tedbirler yarından itibaren il pandemi ve hırsızlığa kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir sokakları dahil tüm mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunamayacak sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka ziyaret edilecektir uymayarak davranışlar sergilemek de ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar şekilde uygulanacaktır amacımız

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