Muhalefetin Kanal İstanbul projesine yönelik tehditlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin masraflarının uluslararası tahkim yoluyla alınabileceğini söyleyerek 'Bunlar çaylak' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'nin temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul Boğazı'ndaki riskleri azaltmak için başlatılan Kanal İstanbul Projesi'ne karşı olan muhalefet liderlerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerin tehdit dilini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Lideri Meral Akşener'in iktidar olmaları halinde projeyi durduracaklarını söylemelerini tehdit olarak aktardı.

"TEHDİT EDİYORLAR, BU NE TERBİYESİZLİKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Şu hale bak ya. 'Biz geliyoruz, geldiğimizde bilesiniz ki size ödeme yapmayacağız...'

Bankaları tehdit ediyorlar, hatta hızlarını alamayıp, projeye ilgi duyan ülkeleri de tehdit ediyorlar. Yahu bu ne terbiyedir? Bu ne terbiyesizliktir.

Devletlerde devamlılık esastır. Bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz." dedi.

"BUNLAR TAM MANASIYLA ÇAYLAK"

Akşener'in iktidar olmaları halinde projenin ödemelerinin yapılmayacağını söylemesi üzerine, uluslararası tahkim yollarıyla ödemenin alınabileceğine dikkat çeken Erdoğan, "Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları da öğrenin. Bunları bilmeden bir yere varamazsınız. Bunlar tam manasıyla çaylak.

Milletimiz CHP kafasına kalsa ne bu yollara, ne bu köprülere, ne bu barajlara, ne bu fabrikalara, ne bu hizmetlere kavuşamayacağını bildiğim için söylenenleri ciddiye almıyor." açıklamalarında bulundu.

"VARSIN BİRİLERİ SEMER PEŞİNDE KOŞSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Bu halk, kimin bu ülkeye eser ve hizmet kazandırmak için ter döktüğünü kimin de avara kasnak gibi sürekli aynı şeyleri söyleyerek sırt üstü yatmaktan hiçbir iş yapmadığını görüyor, biliyor.

Eskilerin dediği gibi 'İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri...' Varsın birileri semer peşinde koşsun.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yatırım yaparak, üreterek, istihdamı artırarak, ihracatı yükselterek büyümeyi sürekli kılarak potansiyelimiz son sürat harekete geçirerek büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.

Merhum Ziya Paşa'nın dediği gibi Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.

"KANAL İSTANBUL, BU ATILIM ZİNCİRİNİN YENİ HALKASIDIR"

Bizim referansımız 19 yılda Cumhuriyeti ve Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi bilen milletimizin kendisidir.

Bizim referansımız demokraside ve ekonomide ülkemizi dünyanın en üst ligine çıkarmamızdır. Bizim referansımız, vatandaşlarımızın umutlarını güçlendiren başarılara imza atmamızdır. Kanal İstanbul, işte bu atılım zincirinin yeni bir halkasıdır."