Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz Yanan bölgelerde yaptığı incelemeler sonucunda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasayı kaynak göstererek, yangında zarar gören hiçbir bölgenin farklı bir amaçla kullanılamayacağını hatırlattı.

Antalya'da giderek büyüyen ve yoğun bir mücadeleyle söndürülmeye çalışılan afet bölgeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından incelendi.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında mağdur olan vatandaşlara ve bölgede yapılacak çalışmalara değindi.

Yapılan ilk tespitlere göre 16 mahallenin yangından zarar gördüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı mahallelerin boşaltığını ve çeşitli derecelerde hasar gören binalar, konutlarla ilgili tespitler ışığında gereken çalışmaların yürütüleceğini söyledi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köylerde 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 4 bin kanatlı hayvan, 360 arı kovanının telef olduğunu, çiftçilerin 650 dekar muz serası, 120 dekar sebze, 15 bin dekar zeytin, defne, keçiboynuzu ve narenciye alanının zarar gördüğünü aktardı.

"KYK BİNALARI HİZMETE VERİLDİ"

Yapılan çalışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgedeki KYK binaları afetzedelere ve yardım personeline açılmıştır. Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik verilmiştir. Su kesintisi olan mahalle sayısı, 28'den 15'e düşürülmüştür." dedi.

"HER TÜRLÜ ZARARLARINI KARŞILAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında evleri zarar gören vatandaşlar için, "Yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza yeni konutlar inşa edip vereceğiz.

Milletimiz müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

"YANAN ALANLAR, BAŞKA AMAÇLA KULLANILAMAZ"

Yanan alanların başka hiçbir amaçla kullanılamayacağına dikkat çeken Erdoğan, "Giden canlara rahmet dilemenin ötesinde bir şey yapamayız. Ama yanan her şeyin yerine yenilerini koyabiliriz.

Anayasamızın 169'uncu maddesine göre yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır.

Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak elbette yanan her yeri daha fazla ağaçlandırmak, en başta görevimizdir.

Kardeşlerim, böyle dönemler dayanışmaya, birliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardır. Hamdolsun, yangınların çoğu kontrol altına alınmıştır." açıklamasında bulundu.