0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0
is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iftar yemeğinde, Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi'nde polislerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı
17 Nisan 2021 Cumartesi 11:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Vahdettin Köşkü'nden iftar saatinde Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezi'ne geçti.

Erdoğan, Çengelköy'de esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

POLİSLERLE ORUCUNU AÇTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı iftarda Erdoğan, polislerle orucunu açıp onlarla tek tek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu, Çengelköy Polis Merkezi nde iftar yaptı #1

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu, Çengelköy Polis Merkezi nde iftar yaptı #2

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu, Çengelköy Polis Merkezi nde iftar yaptı #3

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu, Çengelköy Polis Merkezi nde iftar yaptı #4

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu, Çengelköy Polis Merkezi nde iftar yaptı #5

SÜLEYMAN SOYLU, ÇENGELKÖY'DE VATANDAŞLARI SELAMLADI

Öte yandan Erdoğan'ı karşılamaya gelen Süleyman Soylu, iftar öncesinde Çengelköy'de vatandaşları selamladı. Kendisine arabalarını durdurarak sevgi gösteren vatandaşlara el sallayan Soylu, bir sokak köpeğini de sevdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu, Çengelköy Polis Merkezi nde iftar yaptı #6

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu, Çengelköy Polis Merkezi nde iftar yaptı #7

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu, Çengelköy Polis Merkezi nde iftar yaptı #8


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber