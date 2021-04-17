Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iftar yemeğinde, Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi'nde polislerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Vahdettin Köşkü'nden iftar saatinde Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezi'ne geçti.
Erdoğan, Çengelköy'de esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.
POLİSLERLE ORUCUNU AÇTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı iftarda Erdoğan, polislerle orucunu açıp onlarla tek tek sohbet etti.
SÜLEYMAN SOYLU, ÇENGELKÖY'DE VATANDAŞLARI SELAMLADI
Öte yandan Erdoğan'ı karşılamaya gelen Süleyman Soylu, iftar öncesinde Çengelköy'de vatandaşları selamladı. Kendisine arabalarını durdurarak sevgi gösteren vatandaşlara el sallayan Soylu, bir sokak köpeğini de sevdi.