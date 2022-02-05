Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testleri pozitif çıktı. Erdoğan, Omicron varyantı olan hastalığı hafif geçirdiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün hafif belirtiler üzerine eşi Emine Erdoğan ile birlikte test yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.''

Emine Erdoğan: 'Dualarınızı bekliyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'Cenab-ı Hak'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum'

''Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Şentop sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Covid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Kendilerine ve eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.”

İletişim Başkanı Altun: 'Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle'

"Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım. Allah'ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle."

Sözcü Çelik: 'Şifa dileklerimiz ve dualarımızla'

"Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dileklerimiz ve dualarımızla."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Acil şifalar diliyorum'

''Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabbimden acil şifalar diliyorum."

Liderlerden geçmiş olsun mesajları!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah'ın şifalar vermesini temenni ediyorum."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Korona virüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Korona virüs testleri pozitif çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum."

Spor Kulüplerinden geçmiş olsun mesajları!

Fenerbahçe Kulübü, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız ve Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlıklarına kavuşmalarını dileriz" denildi.

MKE Ankaragücü: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a, geçirdikleri Covid-19 hastalığından dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

üm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ciddiyetini koruyor.

Bir son dakika gelişmesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Üzücü haberin ardından parti liderlerinden acil şifa dilekleri ise gecikmedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajını iletti.

PARTİ LİDERLERİNDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Kılıçdaroğlu, "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan

ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." diyerek geçmiş olsun temennilerini iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah'ın şifalar vermesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" şeklinde iletti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin." dileklerinde bulundu.