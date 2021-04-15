Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu 2021 ramazan ayında Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara`da bir vatandaşın evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazanın ikinci iftarını konuk olduğu evin sakinleri ile yaptı.

1/6 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ilk ziyaretinde bir vatandaşın evine konuk oldu.

2/6 Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara`da bir vatandaşın evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazanın ikinci iftarını konuk olduğu evin sakinleri ile yaptı. 3/6 3 çocuklu ailenin evine iftar öncesi giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, aile fertleri ile sohbet etti. 4/6 Erdoğan ailesi, iftar saati geldiğinde aile birlikte yer sofrasında iftarlarını açtı. Yemeğin ardından aileyle çay içip sohbet eden Erdoğan çifti, çocuklara tablet hediye etti. 5/6

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