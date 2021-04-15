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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu 2021 ramazan ayında Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara`da bir vatandaşın evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazanın ikinci iftarını konuk olduğu evin sakinleri ile yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu
15 Nisan 2021 Perşembe 00:20

1/6 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ilk ziyaretinde bir vatandaşın evine konuk oldu.
 

2/6 Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara`da bir vatandaşın evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazanın ikinci iftarını konuk olduğu evin sakinleri ile yaptı.

3/6 3 çocuklu ailenin evine iftar öncesi giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, aile fertleri ile sohbet etti.

4/6 Erdoğan ailesi, iftar saati geldiğinde aile birlikte yer sofrasında iftarlarını açtı. Yemeğin ardından aileyle çay içip sohbet eden Erdoğan çifti, çocuklara tablet hediye etti.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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