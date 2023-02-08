Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımızı otellere yerleştirmeye hazırız

Türkiye'nin içi kan ağlıyor...

Kahramanmaraş merkezli felaket, binlerce can aldı.

Depremden etkilenen 10 ilde çalışmalar hız kazanırken, yurdun dört bir yanında yardım eli uzanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise son gelişmeleri afetin merkez üssü Kahramanmaraş'tan bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evsiz kalan vatandaşlar için başlatılan bir yeni gelişmeyi aktardı.

Antalya, Alanya ve Mersin bölgelerindeki oteller, afetzedelerin hizmetine açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasına şu ifadelerle devam etti;

Tüm illerimizde bakan arkadaşlarımızla birlikte operasyonların koordinasyonunu yürütüyoruz. Devletin kurumları hepsi işbaşında. İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı. İkinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Enkaz kaldırma çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yürütecek.

Şu anda benim vatandaşlarımdan Antalya, Alanya, Mersin gibi yerlerde otellerle görüşmelerimizi yaptık. Buradaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan olursa, vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Şu anda çok ciddi sayıda oda kapasitesine ulaştık. Çadırlardan memnun olmayabilirler. Otellere yerleşmeye evet derlerse kendilerini oraya yerleştirmek suretiyle imkanlarımızı seferber edeceğiz.