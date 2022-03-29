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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rus heyetlere hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakere için Dolmabahçe'de bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rus heyetlere hitap etti
Ömer
Ömer
29 Mart 2022 Salı 10:27

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta 34'üncü güne girilirken, taraflar arasındaki müzakereler yeni bir boyut kazandı.

Heyetler Türkiye'nin tarihi adımlarının ardından, bir süre ara verdikleri yüz yüze müzakerelere devam etme kararı aldı.

Tüm dünyanın merakla beklediği bu müzakere masası ise bugün İstanbul'da kuruldu.

Heyetler dakikalar önce Dolmabahçe Ofis'inde bir araya gelirken, toplantının açılış konuşmasını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

HEYETLER AYAKTA ALKIŞLADI

Kürsüye geçmeden önce heyetleri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o esnada ayakta alkışlandı. Yaşanan anlar ise oldukça dikkat çekti.

Erdoğan daha sonra ise şu açıklamalarda bulundu:

"Sevgili dostlar, kıymetli heyet üyeleri Türkiye'ye ve İstanbulumuza hoşgeldiniz.

Böylesine kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten barışı tesis etme yolundaki gayretlerinize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.

Toplantılarınızın ve yapacağınız görüşmelerin şimdiden ülkeleriniz bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Liderlerinizin talimatları doğrultusunda yürüttüğünüz müzakere süreci barışa dair ümitleri yeşertmiş tüm dünyayı heyecanlandırmıştır."

AYRINTILAR GELECEK...


Kaynak: Kamu Saati Özel
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