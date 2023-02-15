Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayınına bağlandı

Tüm televizyonlarda canlı yayınlanan "Türkiye Tek Yürek" isimli yardım kampanyasına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır" dedi.

Türkiye'nin kalbi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 depremle yara aldı.

Depremin ardından çalışmalar sürerken hızlı bir toparlanma sürecine girildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye yardım için seferber oldu.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından milyonlarca vatandaş depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarına destek oluyor.

Tüm televizyonlarda ortak yapılan canlı yayında depremde zarar gören vatandaşlarımız için yardım toplanacak.

"Türkiye Tek Yürek" isimli yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayına bağlandı

Dijital, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 televizyon ile 562 radyo katılımıyla yapılan ortak yardım kampanyası yayınına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bağlandı.

Depremlerde yaşanılan yıkım sonrası yapılan ve devam eden çalışmalara değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Kahramanmaraş'ımızın iki ayrı ilçesinde 9 saat arayla yaşadığımız iki büyük deprem, 11 ilimizde yıkım ve yüreğimizi yakan can kaybına neden olmuştur.



İlk günlerdeki eksiklikler, aksaklıklar kısa sürede giderilmiştir. Çalışmalar hızlandırılmıştır. Herkese şükranlarımı sunuyorum. Dost ülkelere teşekkür ediyorum.



İnşallah enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız.

"AFAD'a gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır"

Kabine üyeleri ve kabine toplantısına katılan kamu görevlileri olarak depremzedeler için toplamda 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunduklarını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır. Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir.

Bağış yapanlar isimler

-Zirve Holding, Turkuvaz Medya grubu adına 700 milyon TL

- Vakıfbank 12 milyar TL

- Ziraat Bankası 20 milyar TL

- Halkbank 7 milyar TL

-Ziraat Katılım 1 milyar TL

-Türk Telekom 2 milyar TL

-Borsa İstanbul 2 milyar TL

-Nihat Hatipoğlu 200 bin TL

-Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2 milyar TL

-RTÜK 200 bin TL

-Depremde çok sayıda yakınını kaybeden ve ismini vermek istemeyen bir iş insanı 50 milyon TL

-Zorlu Holding 30 milyon TL

-Ahlatçı Holding 50 milyon TL

-Avrupa Konutları-Artaş Grubu 20 milyon TL

- BİLFEN Okulları 1 milyon TL

- Memur-Sen 10 milyon TL

- Hak-İş 10 milyon TL

- Avrupa Müzik/Cengiz Erdem 500 bin lira

- Filli Boya 10 milyon 250 bin lira

- Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yapımcısı 1 milyon TL

- Gülle Tekstil 1 milyon TL

- TMSF 2 milyar TL

- Turkcell 3,5 milyar TL

- DAP Yapı 10 milyon TL

- Kalyon Holding 950 milyon TL

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir maaş

- Erbil Aşkan 1 milyon TL

- Muhammet Fatih Pehlivan 1 milyon TL

- Kenan Kıran ve ortağı Mehmet Şerifoğlu 1 milyon TL

- Merkez Bankası 30 milyar TL

- Eti Gıda 10 milyon TL

- Ölmez Madencilik 10 milyon TL

- Baykar Teknoloji 2 milyar TL

- Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin 1 milyon 250 bin TL

- Ahmet Çoban 1 milyon TL

- Türk-İş Başkanı 20 milyon TL

- Özdilek Holding 20 milyon lira

- Oyuncu Selin Ciğerci 2 milyon TL

- Boyner Grup 50 milyon TL

- Türk Hava Yolları 2 milyar TL

- Tuzla Belediyesi 7 milyon TL

- GKN Kargo 1 milyon TL

- Yeniçamoluk Otomotiv 50 milyar TL

- Meral Akşener ve eşi birer maaş