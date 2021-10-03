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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye genelinde 1000 kadar market açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde 500 metrekareden büyük olmak üzere, 1000 kadar Tarım Kredi Kooperatif marketi açılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye genelinde 1000 kadar market açılacak
03 Ekim 2021 Pazar 19:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında alışveriş yaptı.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve Kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar eşlik etti.

Ürünleri inceleyip market arabasına koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, mağazadaki vatandaşlarla sohbet etti.

Burada yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan, ödemesini nakit yaptıktan sonra marketten ayrıldı.

"VATANDAŞIMIZIN KESESİNE UYGUN"

Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer.

"TÜRKİYE GENELİNDE 1000 KADAR MERKET AÇILACAK"

Bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Tabii süratle 500 metr kareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat buradan yaptığım alışverişle bunu gördüm ve bundan dolayı da mutluyum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye genelinde 1000 kadar market açılacak #1

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye genelinde 1000 kadar market açılacak #2

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye genelinde 1000 kadar market açılacak #9

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye genelinde 1000 kadar market açılacak #10

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye genelinde 1000 kadar market açılacak #11


Kaynak: Kamu Saati Özel
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