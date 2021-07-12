Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Gençlik Zirvesi' programına katıldı

Programda gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne kendine, ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına izin vermeyin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, dün 26. yılında anılan Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit olan Boşnaklara rahmet dileyerek başladı.

Avrupa'nın ortasında, Birleşmiş Milletler'in gözü önünde işlenen bu katliamın insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını vurgulayan Erdoğan, "Üzerinden geçen 26 yıla rağmen Srebrenitsa'da vahşice katledilen 8 bin 372 kardeşimizin yarası yüreğimizi kanatmaya hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"BİZE NASİHAT VERENLERİN TARİHİNDEKİ LEKELER ORTAYA ÇIKIYOR"

Keşfedilen her toplu mezarla acıların tazelendiğini söyleyen Erdoğan, "Bu mezarlar aynı zamanda bize soykırımı unutmama ve unutturmama sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Merhum Aliya'nın dediği gibi 'Unutulan soykırım tekrarlanır.' Hem bir daha benzer acıları yaşamamak hem de Batı'nın soykırım gerçeğiyle yüzleşmesini sağlamak için bunu yapmak durumundayız. İşte sizler de takip ediyorsunuz; Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri birer birer ortaya dökülüyor. Rabb'im bizleri bu tür ayıplardan muhafaza eylesin." dedi.

"STK'LARA KARŞI ALGI OPERASYONLARI ARTMAKTA"

Zirvenin başarılı geçmesini ve tüm gençler için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'lerı Platformunda yer alan tüm kuruluşları böylesine önemli bir zirveye öncülük etmelerinden dolayı kutladı.

Erdoğan, halihazırda 88 üyesi ve 150 paydaşıyla gençlik alanında ülkenin en kuşatıcı iş birliği zemini olan platformun, kuruluşundan itibaren hayata geçirdiği projelerle önemli bir boşluğu doldurduğunu söyledi.

Nitelikli genç, nitelikli toplum teması altında yürütülen çalışmaların hem gençlerin hem de sivil toplum kuruluşlarının gelişimine, niteliklerini artırmalarına katkı sağladığına dikkati çeken Erdoğan,"Platform ayrıca dergiler, yurtlar, burslar ve diğer projelerle gençlerimize eğitim hayatlarında destek olmaktadır. Platformun en önemli özelliğinin, yürüttüğü tüm faaliyetlerde birleştirici, bütünleştirici, gençlerimizin arasında kardeşliği güçlendirici bir anlayışla hareket etmesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle milli ve manevi değerleri gözeten sivil toplum kuruluşlarımıza yönelik algı operasyonlarının arttığı bir dönemde platform bünyesinde tesis edilen dayanışmayı çok kıymetli buluyorum.

Hayatın farklı kulvarlarında hak, adalet, özgürlük mücadelesi veren insanlar olarak, Merhum Akif'in bir asır önce işaret ettiği şu hakikati gayet iyi biliyoruz: 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.' Evet siyasette de sivil toplumda da sosyal hayatta da başarının anahtarı birlik, beraberlik, vahdettir. Bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenmektir. Çünkü asıl güç kemiyette yani sayıda, çoklukta değil, keyfiyette yani nitelikte, kalitededir, örgütlü olmaktadır." diye konuştu.

"HİÇBİR KESİM GENÇLERİMİZİ HAFİFE ALAMAZ"

Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının bir taraftan hayırda yarışırken diğer taraftan "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır." emrine uygun şekilde güç birliği yapmasının çok değerli olduğunu dile getirdi.

Böylece hem gönüllü teşekkülleri hedef alan karalama kampanyalarının karşısında daha muhkem bir set kurulacağını hem de gençlere yönelik çalışmaların etkinlik ve verimliliğinin artacağını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunun için öncelikle muhatabımız olan gençlerin hassasiyetlerini, kaygılarını, beklenti, talep ve hedeflerini bilmemiz gerekiyor. Ülkemizde özellikle bir kısım medya ve muhalefet, gençleri tanımak yerine kolaya kaçarak genci tanımlamaya çalışıyor. Kendi kafalarına, kendi o dar kalıplarına göre yaptıkları bu genç tanımı, özellikle milyonlarca insanı yaftalıyor. Çok daha vahimi, önceki hafta üniversite sınavı öncesinde yaşanan askeri iş birliği protokolü meselesinde olduğu gibi hiç çekinmeden yalan ve iftira siyasetine gençlerimizi alet ediyorlar. Gençlerle ilgili konuşan, yazan, politika üreten hiç kimsenin, hiçbir kesimin gençlerimizi kendi meşrebince tanımlamaya, yaftalamaya, onları hafife almaya hakkı yoktur.

Gençlere ulaşmak, gençlerin hassasiyetlerini kaşımakla olmaz. Gençlere ulaşmak, gençlerin duygularını istismar etmekle de olmaz. Gençleri kazanmak için önce onları özellikle gayet güzel bir şekilde dinlemek, onlara kulak vermek ve onlarla bir duygudaşlık gerekir. Özellikle millete hesap verme sorumluluğu taşıyanlar, gençlerin ufkundan, dünyaya ve hayata dair özgün yaklaşımlarından muhakkak istifade etmenin yollarını aramalıdır. İşte biz 40 yılı aşan siyasi hayatımızın her safhasında olduğu gibi son 19 yılda da hep bunu yapmaya çalıştık, çalışıyoruz.

"BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"

Spor tesisi sayımızı iki kattan fazla artırarak 3 bin 915'e çıkardık. Karar alma mekanizmalarında gençlerimizin önünü açtık. Gençlerin desteği ile gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağız.

Ben sizlerden ümitliyim ve sizler evelallah ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz. Öte yandan gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik. İnşallah bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz.

"MİLLETE FAYDASI OLMAYANLARIN HAYALLERİNİZİ ÇALMASINA İZİN VERMEYİN"

Tek bir gencimizin dahi heba olmasına, terörün vahşi dişlileri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değil. Tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kim var deyince sağına soluna bakmayıp 'ben varım' diyen bu gençlik bizin gurur kaynağımız.

Tarihimizdeki zaferler gibi bundan sonraki tüm zaferlerimizin altında da sizin imzanız olacaktır bundan hiç şüpheniz olmasın. Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba etmesine izin vermeyin."