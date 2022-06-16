Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili "Çalışma Bakanlığı ekipleri çalışma yürütüyor. Toplumu memnun edecek bir rakam olur umarım." dedi.

Türkiye'nin gündeminde, asgari ücrete temmuz zammı beklentisi var.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet temsilcileri, sık sık yaptıkları olumlu açıklamalarda vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini, konunun çalışıldığını vurguluyor.

Yapılan bu olumlu açıklamalar beklentiyi kuvvetlendiriyor.

Cumhurbaşkanı, TÜRK-İŞ başkanı Atalay ile görüşüyor

Bu kapsamda beklentileri daha da artıracak sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu.

"A'dan Z'ye her şeyi konuştuk"

Çıkışta gazetecilere konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 'güzel bir görüşme' yaptıklarını belirterek şunları ifade etti:

"Güzel bir görüşme oldu. Asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, kamuoyunun bildiklerini A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanımız da bunlarla ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor, önümüzdeki günlerde ilgili çalışmayı da kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

"Cumhurbaşkanı her şeyin farkında"

Her ay enflasyon rakamları açıklanıyor. Asgari ücret için Aralık'ı Ocak'ı beklemeyelim. Bununla ilgili biz Aralık ayı dışında asgari ücret tespit komisyonunu toplamadık. Ama şartlar öyle getirdi ki bırakın Aralık ayını Haziran ayında insanlar alım gücünü kaybetti. Cumhurbaşkanı da her şeyin farkın olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verebiliriz bundan biz de memnun oluruz.

"Aklımdaki rakam 10 bin derim ama böyle değil"

Benim aklımdaki rakam 10 bin derim ama böyle değil. Söylediğin ile aldığın arasında bir uyum olması lazım. İş verenler asgari ücretin bu kadar artmasını istemiyor. 'Artsın ama bu artan bölümü devlet karşılasın' diyorlar. Ben insanların cebine ne girecek ona bakıyorum. Toplumu memnun edecek bir rakam olur umarım."