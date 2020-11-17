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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak

Koronavirüs pandemisine karşı yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağı ve halı sahaların faaliyetlerine ara verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak
17 Kasım 2020 Salı 20:58

Artan koronavirüs salgını sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 4 saat süren toplantının ana gündem maddesi artışa geçen koronavirüs salgını oldu.

Sonbaharla birlikte seyri gittikçe yükselen pandemiye karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, yapılan istişareler doğrultusunda alınacak yeni tedbirleri sıraladı.

TÜM SPOR MÜSABAKALARI SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Bu tedbirlere göre salgının düşüş gösterdiği dönemde gündeme gelen spor müsabakalarının seyircili oynanması fikri de rafa kalkmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını söyledi.

HALI SAHALAR DA BİR SÜRE DAHA KAPALI OLACAK

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, ayrıca yakın dönemde yeniden açılan halı sahaların da bir süre daha faaliyetlerine ara verileceğini duyurdu.

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