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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı

Türkiye’nin yerli otomobili Togg için 2018’de başlayan macerada sona gelinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı.

Kamusaati
Kamusaati
30 Ekim 2022 Pazar 01:26

Türkiye, otomotiv sektöründe 'Ben de varım.' dedi.

O büyük ise gün geldi, çattı.

Türkiye'nin otomobili Togg'un üretim üssü olan Bursa'daki Gemlik Kampüsü'nün açılışı bugün yapıldı.

İlk araç banttan indi

İlk seri üretim araç banttan inerken Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası gerçek oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan test sürüşü yaptı

Bütün ülkenin kalbi bugün Gemlik'te atarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı.

"Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşünün ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg..." ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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