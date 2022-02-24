Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın harekatını reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekatı reddettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından Beştepe'de güvenlik zirvesi gerçekleştirdi.

Zirvenin sona ermesiyle Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçti.

Konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı değerlendiren Erdoğan, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum." dedi.

"BU HAMLE BARIŞ VE HUZURUN İSTİKRARINA VURULMUŞ BİR DARBE"

Harekatın uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir. Her ikisini de dost ülkeler olarak gördüğümüz, yakın siyasi, ekonomik, sosyal ilişkiler içinde bulunduğumuz Rusya ve Ukrayna'nın karşı karşıya gelmiş olmasından dolayı samimi olarak üzüntü duyuyoruz." diye konuştu.

"CAN GÜVENLİĞİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, telefonla görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e de tekrar ifade ettiğini söyledi.

Türk vatandaşları ile bölgedeki Tatarlar başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanması konusunda üzerlerine düşenleri yapacaklarını ifade eden Erdoğan, "Derin tarihi bağlarımız ve dostluk ilişkilerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların, Minsk mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Nitekim dün Sayın Putin ile görüşmek suretiyle kendisine de bunları ifade etmiştim." diye konuştu.