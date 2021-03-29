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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan ayında hafta sonları evdeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı boyunca hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan ayında hafta sonları evdeyiz
29 Mart 2021 Pazartesi 23:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgının hızını kesmeye yönelik alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Çok yüksek riskli illerde hafta sonu boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirten Cumhurbaşkanı, Ramazan ayına yönelik kararlaştırılan yeni önlemleri kamuoyuyla paylaştı.

RAMAZAN AYINDA HAFTA SONLARINA KISITLAMA GETİRİLDİ

Ramazan ayında da ülke genelinde uygulanan sokak kısıtlamasının süreceğini belirten Erdoğan, lokanta ve kafelerin sadece Ramazan boyunca paket servis ile sınırlandırılacağını söyledi.

TOPLU İFTAR VE SAHURLAR YASAK

Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, ülke genelinde toplu sahur veya iftarların düzenlenmeyeceğini de sözlerine ekleyerek, işletmelere gerekli yardımların yapılacağını ifade etti.

RAMAZAN AYINDA YALNIZCA PAKET SERVİS YAPILABİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak. Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek. İşletmelere bazı katkılar sağlayacağız."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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