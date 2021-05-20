Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK'nın Suriye sorumlusu etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın Suriye'deki genel sorumlusu Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınına yönelik yeni kademeli geçişin ve destek paketlerinin duyurulduğu konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir de terörle ilgili bir müjde verdi.

"PKK'NIN SURİYE SORUMLUSU SOFİ NURETTİN ÖLDÜRÜLDÜ"

Erdoğan, yaptığı açıklamada "PKK’nın üst düzey Suriye Genel sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmiştir. PKK'nın en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürütmüştür. Çok kanlı eylemlerin faili olan bu terörist Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları’nda askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur." dedi.