Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü yeni müjde vereceğiz

Erzurum'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sabah saatlerinde gittiği Erzurum'da; Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

"YENİ MÜJDELERİ MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ"

Konuşmasının başında heyecanlandıran açıklamalarda bulunan Erdoğan pazartesi gününü işaret ederek, "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak." ifadelerini kullandı.

"BİZDE YALAN YOK, HAKİKAT VAR"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Erzurum, Malazgirt'ten de önce 1048 yılındaki Pasinler zaferiyle Anadolu'yu ebediye yurdumuz haline getiren yolu açmıştır. Geçtiğimiz asırda milletimizin istiklalini ve istikbalini binlerce şehidin omuzlarında yükselten yine bu şehirdir. Bu aziz şehrin insanları Dadaş sıfatını bileklerinin hakkı, yüreklerinin cesaretiyle kazanmıştır. Erzurum'u Türkiye Yüzyılı'nda tüm bölgenin parlayan yıldızı haline getirmek istiyoruz. Her devirde, bugün de birileri akıllarını geleni söyleyeni siyaset sanıyor. Biz ise 20 yıldır her sözümüzü tutmuş, her vizyonumuzu hayata geçirmiş, her projemizi inşa etmiş bir kadroyuz. Bizde yalan yok, hakikat var. Geçtiğimiz 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarına imza attık. Eser ve hizmet siyasetiyle Erzurum'un da altyapı eksiklerini giderdik, hak ve özgürlük hayallerini gerçekleştirdi. Bugün de hem sizlerle hasret gidermek hem de yapımı tamamlanan projelerimizin resmi açılışını yapmak için huzurlarınıza geldik, Erzurum'a geldik.

"50 MİLYAR LİRA TUTARINDA KAMU YATIRIMI YAPTIK"

Son 20 yılda bu şehre, 50 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 3911 adet yeni derslik kazandırdık. İkinci bir devlet üniversitesi olarak, Erzurum Teknik Üniversitesi'ni faaliyete geçirdik. Erzurumlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6.5 milyar tutarında kaynak aktardık. 106 adet sağlık tesisi yaptık. 14.444 konut projesini hayata geçirdik. Erzurum'u Karadeniz'e bağlıyoruz. Ve Karadeniz'den Erzurum'u dünyaya açıyoruz. Erzurum'a toplam 19 istasyondan oluşacak kent içi tramvay hattı için çalışmaları başlatıyoruz.

"YENİDEN AYAKLAR ÜSTÜNE KALKMIŞTIR"

Birinci Dünya Savaşı başladığında işgal edilen vatan topraklarından biri de Erzurum. Erzurumlular için çileli bir göç serüveni başlamıştır. Ermeni çetelerin yaptığı katliamların izleri hala yüreklerdedir. Bu katliamlar ve göç sırasında sayıları 700 bine yaklaşan Erzurumlunun hayatını kaybettiği kayıtlarda yer alır. Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Kafkas Ordusu şehir düşmandan kurtardığında manzara korkunçtur. Her tarafı yakılıp yıkılmış bir Erzurum vardır. 13 bin Erzurumlu yakılarak, vurularak, işkenceyle şehit edilmiştir. Kendilerine insanlık hikayeleri uyduranlar bu katliamlar karşısında sağır, dilsiz, kalpsiz kesilmişlerdir. Erzurum bugün burada olduğu gibi yeniden ayaklar üstüne kalkmıştır. Dadaşlar çalışarak şehirlerini de geleceklerini de yeniden kurmuşlardır. Bugün Erzurum ülkemizin ticaret yollarının, turizm destinasyonlarının kesişim noktasına gelmişse sizlerin alın teri, anaların gözyaşları ve azmi ve cesareti vardır."

Erzurum değişiyor. Havalimanı mı vardı Erzurum'da? Şimdi bunlar var mı? Üniversitelerimizi ikiye çıkardık. Bitmedi şimdi Erzurum'u Karadeniz'e bağlıyoruz ve Karadeniz'den Erzurum'u dünyaya açıyoruz. Ovit'i geçebiliyor muydu? Şimdi Bayburt, Gümüşhane... Oradan da ineceğiz Trabzon'a. Erzurum'a bunlar yakışıyor. 13 millet bahçesinden 8'ini tamamladık."