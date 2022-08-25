Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonlara ara vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlara ara vermeden devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak için her türlü adımın atılacağından kimsenin şüphe duymaması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, sınır ötesinde Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden teröristlere olası operasyon için ise net mesaj verdi.

"Sınırlarımızı güvence altına alana kadar mücadelemiz bitmeyecek"

Erdoğan, "Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum.

"Ülkemizin güvenlik önceliklerine göre..."

Kendileri diledikleri zaman diledikleri yere harekat düzenleyenlerin bize parmak sallayarak 'sakın ha' diyenlerin riyakarlıklarının farkındayız ve bu samimiyetsiz ifadeleri asla dikkate almıyoruz. Ülkemizin güvenlik önceliklerine göre bu operasyonları sürdüreceğiz.

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Operasyonlara ara vermeyeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz. Kimsenin toprağında gözümüz yok.

Biz sadece kendi güvenliğimiz ve komşularımızın huzuru için çalışıyoruz. Geçmişi sömürge ve katliamlarla dolu hiçbir toplumun Türkiye'ye söz söylemeye hakkı yoktur." dedi.

Türkiye'nin operasyon hazırlığı

Türiye'nin Suriye sınırı boyunca düzenlediği Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı gibi harekatları ile PKK terör örgütü ve uzantıları bölgeden kısmen temizlense de Münbiç ve Kamışlı gibi bölgelerde teröristler varlığını sürdürüyor.

Türkiye, son aylarda bölgede vatan toprağını tehdit eden terör varlıklarını ortadan kaldırmak için operasyon hazırlığında.

Sınırdan 30 kilometre derinlikte düzenlenmesi beklenen operasyonlarla hem bölgedeki sivil halkın terör örgütlerinden kurtarılması hem de Türkiye'nin sınır boyunda oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna engel olunması hedefleniyor.