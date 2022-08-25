1
kpss güncel
kpss güncel
2
Aöl
Aöl
0
8
0
Kadro
Kadro
2
TEMMUZ İLANLAR
TEMMUZ İLANLAR
0
HGS
HGS
0
Aile Desteği
Aile Desteği
0
kurban
kurban
0
Trafik
Trafik
0
3600
3600
0

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonlara ara vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlara ara vermeden devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonlara ara vermeyeceğiz
Kamusaati
Kamusaati
25 Ağustos 2022 Perşembe 22:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak için her türlü adımın atılacağından kimsenin şüphe duymaması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, sınır ötesinde Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden teröristlere olası operasyon için ise net mesaj verdi.

"Sınırlarımızı güvence altına alana kadar mücadelemiz bitmeyecek"

Erdoğan, "Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum.

"Ülkemizin güvenlik önceliklerine göre..."

Kendileri diledikleri zaman diledikleri yere harekat düzenleyenlerin bize parmak sallayarak 'sakın ha' diyenlerin riyakarlıklarının farkındayız ve bu samimiyetsiz ifadeleri asla dikkate almıyoruz. Ülkemizin güvenlik önceliklerine göre bu operasyonları sürdüreceğiz.

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Operasyonlara ara vermeyeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz. Kimsenin toprağında gözümüz yok.

Biz sadece kendi güvenliğimiz ve komşularımızın huzuru için çalışıyoruz. Geçmişi sömürge ve katliamlarla dolu hiçbir toplumun Türkiye'ye söz söylemeye hakkı yoktur." dedi.

Türkiye'nin operasyon hazırlığı

Türiye'nin Suriye sınırı boyunca düzenlediği Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı gibi harekatları ile PKK terör örgütü ve uzantıları bölgeden kısmen temizlense de Münbiç ve Kamışlı gibi bölgelerde teröristler varlığını sürdürüyor.

Türkiye, son aylarda bölgede vatan toprağını tehdit eden terör varlıklarını ortadan kaldırmak için operasyon hazırlığında.

Sınırdan 30 kilometre derinlikte düzenlenmesi beklenen operasyonlarla hem bölgedeki sivil halkın terör örgütlerinden kurtarılması hem de Türkiye'nin sınır boyunda oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna engel olunması hedefleniyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Şarkıcı Gülşen tutuklandı
Şarkıcı Gülşen tutuklandı
0
SON ANKET SONUÇLARI
SON ANKET SONUÇLARI
0
26 Ağustos Cuma Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Ağustos ayı burç yorumları
26 Ağustos Cuma Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Ağustos ayı burç yorumları
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.