Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın Kendi Yerine Düşündüğü Kişi..

Gazeteci yazar Fatih Ergin canlı yayında bomba bir iddiayı gündeme taşıdı. Yeniçağ TV’de Kübra Çelebi’nin sunduğu 25. Saat programında konuşan Ergin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinden sonrası için AKP liderliğine Numan Kurtulmuş’un düşündüğünü belirtti.

ERDOĞAN’IN KENDİ YERİNE KİMİ DÜŞÜNDÜĞÜ BELLİ OLDU!

Erdoğan’ın kendi yerine düşündüğü isim belli oldu.

Gazeteci yazar Fatih Ergin canlı yayında bomba bir iddiayı gündeme taşıdı. Yeniçağ TV’de Kübra Çelebi’nin sunduğu 25. Saat programında konuşan Ergin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinden sonrası için AKP liderliğine Numan Kurtulmuş’un düşündüğünü belirtti.

Ergin, AKP’de Erdoğan sonrası için Berat Albayrak ve Süleyman Soylu grubu dışında bir üçüncü grup daha olduğunu ve bu grubun başında Numan Kurtulmuş’un olduğunu ifade etti.

Ergin, AKP’de Albayrak ve Soylu mücadelesinin ön planda olmasına rağmen Erdoğan’ın kendisinden sonrası için Kurtulmuş’u düşünmesinin sebebi olarak ise, Kurtulmuş’un Milli Görüş çizgisinden gelmesi ve bu açıdan Erdoğan sonrasının duygusal liderliğini yapabilecek bir isim olmasını gösterdi.

AKP içerisinden aldığı bilgileri açıklayan Kübra Çelebi ise, Erdoğan’ın 2023’ten köşesine çekilme gibi bir düşüncesinin olmadığını aktardı.

Faiz indiriminin ardından Erdoğan’a kötü haberi verdiler.

Merkez bankası politika faizini 100 baz puan daha indirerek yüzde 15’ten yüzde 14’e düşürdü. Karar sonrası dolarda 15,65, Euro’da ise 17,66 seviyesi görüldü. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizleri düşürme yönündeki ısrarı ve yeni ekonomi politikalarıyla 1 günde yüzde 50 civarı değer kazanan TL ve yeni Karar sonrası dolar 10,65, Euro’da ise 12,66 seviyesine geriledi.

Bloomberg’te yer alan bir analize göre, “[Resmi verilere göre] enflasyon şu anda yüzde 21’in üzerinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizleri düşürme yönündeki ısrarı, yerel para birimi Lira ile maaş alan Türklerin satın alma gücünü büyük ölçüde düşürdü. Lira kısa bir süre içerisinde dolar karşısında değerinin yüzde 50’sini kaybetti…”

ERDOĞAN ‘OLAĞANDIŞI’ İNANCINA BAĞLI KALDI

Bloomberg, yatırımcılar ve ekonomistlerin Erdoğan’ı umutsuzca rotayı tersine çevirmeye çağırdığını, ancak Erdoğan’ın, faizleri yükseltmenin enflasyonu soğutmak yerine daha da kötüleştireceği yönündeki olağandışı inancına bağlı kaldığının altını çizdi.

Bloomberg’e göre, “Faiz oranlarını ‘tüm kötülüklerin anası’ olarak nitelendiren Erdoğan’dan bağımsız olmadığı görülen Merkez Bankası’nın bugünkü hamlesini uzun bir dizi faiz indirimini takip ediyor…”