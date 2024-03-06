Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gündeminde Gazze'deki İsrail işgali olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki insanlık dışı saldırılarını gündemine alan Erdoğan, "Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider, yaptıkları toplantı sonrası ortak basın açıklamasında önemli mesajlar verdi.

"NETANYAHU VE CİNAYET ORTAKLARI HESAP VERECEK"

Gündemine Gazze'deki İsrail işgalini alan Erdoğan, "Tam 151 gündür, son asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz. Batılı güçlerin de sınırsız desteğiyle Netanyahu ve gözü dönmüş yönetimi, Filistin halkına yönelik apaçık bir soykırım uygulamaktadır. Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında, "Kalıcı barışın tek yolu 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin tesisidir. İsrail'in yalan ve iftira ile UNRWA'yı itibarsız hale getirmeye yönelik propagandalarına prim verilmemeli, mevcudiyetine halel getirilmemelidir." dedi.