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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzik kısıtlamalarını 24.00'e çekiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgına yönelik tedbir kararlarıyla ilgili açıklamasında, mekanlarda müzik kısıtlamasının saat 24.00'e çekildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzik kısıtlamalarını 24.00'e çekiyoruz
21 Haziran 2021 Pazartesi 21:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni kararları açıkladı.

1 Temmuz itibariyle sokak kısıtlamalarının kaldırılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzik yayını sınırlamasıyla ilgili de konuştu.

"MÜZİKLE İLGİLİ SINIRLAMAYI 24.00'E ÇEKİYORUZ"

Cumhurbaşkanı açıklamasında, "Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz." dedi.

"GECE KİMSENİN KİMSEYİ RAHATSIZ ETME HAKKI YOKTUR"

Erdoğan ayrıca, "Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur." ifadesini de sözlerine ekledi.

https://icdn.ensonhaber.com/resimler/diger/kok/2021/06/21/erdogan_2745.jpg


Kaynak: Kamu Saati Özel
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