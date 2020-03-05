Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye 'nin İdlib kentinde yaşanan olaylar ile ilgili Moskova'da bugün Putin'le bir araya gelecek. Dünya Bu görüşmeden Çıkacak sonuca kilitlenmiş durumda Bütün dünya Moskova'dan çıkacak sonuca kulak vermiş durumda görüşmeden çıkacak sonuçlar an ve an kamusaati.com sitemizde yayınlanacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya Gidiyor Tarihi Suriye Zirvesi 05 Mart 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye 'nin İdlib kentinde yaşanan olaylar ile ilgili Moskova'da bugün Putin'le bir araya gelecek. Dünya Bu görüşmeden Çıkacak sonuca kilitlenmiş durumda Bütün dünya Moskova'dan çıkacak sonuca kulak vermiş durumda görüşmeden çıkacak sonuçlar an ve an kamusaati.com sitemizde yayınlanacaktır.

Suriye'de Türk askerine yapılan hain saldırı sonrası 36 Kahraman Vatan Evladı Mehmetçiğimiz Şehit Edilmiş, Ardından Türkiye Suriyede Bulunan Rejim Unsurlarına Ağır bir bombardıman altına alarak çok ağır kayıpar verdirmiş Suriye üssünde bulanan Rus Askerleride öldürülmüş, Türkiye ve Rusya arasında ipler gerilmiş, yeni bir yol haritası için düğmeye basılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye 'de yaşanan son gelişmeler ve Suriye'de kalıcı bir barışın sağlanması sağlanmıyorsa d Türkiye'nin Tek Başına Suriye'de Esed Rejimini Yerle Yeksan Etmesi için Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra İdlib özelinde, Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmak üzere Moskova'da bir araya gelecek.

ERDOĞAN'DAN MOSKOVA'YA MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 10.30'da Moskova'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapmış olduğu grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Başkan Erdoğan, James Jeffrey'nin "Mühimmat sağlamak istiyoruz." şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak, "Bu tür taleplerimizi Trump'a ilettik." dedi. Erdoğan, Moskova'da yapılacak zirveyle ilgili olarak beklentisinin, bölgede süratle ateşkes sağlayabilmek olduğunu söyledi.

Bugün başayacak olan Moskava Zirvesinde Putin İle Bir aya geelcek Görüşmede Olumlu sonuçların çıkması bekleniyor. Görüşmeler Olumsuz olursa da Türkiye Artık kendi göbeğini kesek ve Suriye çok ağır kayıplar verdirerek bölgedeki esed rejiminin sonunu getirecektir.

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