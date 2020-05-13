Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyasına Yüzüğünü Bağışlayan Vatandaşı Aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası için yüzüğünü bağışlayan Mukadder hanımı arayarak teşekkür etti. Görüşmede Öksüz'ün eşi ve çocukları hakkında bilgi alan Erdoğan, Öksüz ailesinden kendisine dua etmelerini istedi, Detaylar haberde...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadele için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü göndererek
katkı veren Mukadder Öksüz isimli vatandaşla telefonda görüştü.
Erdoğan, Twitter hesabından görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, desteklerinden ötürü Öksüz'e teşekkür etti.
"BU KADİRŞİNASLIĞI UNUTMAK MÜMKÜN MÜ?"
Erdoğan telefon görüşmesinde, "Cumhurbaşkanına yüzük gönderiyorsun, mektup gönderiyorsun, bunun karşılığında sizi telefonla aramayayım mı? Hiç ağlamaya gerek yok. Sizin bu kadirşinaslığınızı bizim de unutmamız mümkün değil. Her şeyden önce Kahramanmaraş'ı biliriz. Edeleri biliriz." ifadelerini kullandı.
Görüşmede Öksüz'ün eşi ve çocukları hakkında bilgi alan Erdoğan, Öksüz ailesinden kendisine dua etmelerini istedi.
Ayrıca konuştuğu anneden Siyaset bilimleri mezunu oğullarının olduğunu duyan başkan Erdoğan hemen danışmanına Dönüp danışmanına gözleriye irtibata
geç dercesine bakması dikkatlerden kaçmadı!!
"MADDİ VARLIĞIM TEK YÜZÜĞÜM VAR" DEMİŞTİ
Öksüz yüzüğüyle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben gönderdiği mektupta, "Bizler 15 Temmuz'da vatanımız için nasıl bir ve beraber olduysak bugün de hastalık sebebiyle mağdur olan kardeşlerimizin yanında bir ve beraber olmalıyız. Maddi varlığım olarak bir tek yüzüğüm var. Onu da çorbada benim de tuzum olsun diyerek bu hayır kampanyasına gönderiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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