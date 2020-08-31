Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maruz kaldığımız her saldırı mücadelemizi perçinledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin haklarını korumak adına her türlü fedakarlığa hazır olduklarını belirterek," Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Törende bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de haklarını sonuna kadar korumakta kararlı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin maruz kaldığı her saldırıda, mücadelesinin perçinlendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Türk halkının bedel ödemeyi göze alan bir halk olduğunun altını çizdi.

"DÜŞMANLARIMIZA HODRİ MEYDAN DİYORUZ"

Asıl sorunun, Türkiye'nin karşısında dikilenlerin bedel ödemeyi göze alıp almadığı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, " Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz. Akdeniz'de karşımıza dikilen aynı fedakarlıkları göze alabilir mi? Yunan ve Fransız halkı basiretsiz yöneticileri nedeniyle ödeyecekleri bedeli biliyor mu? On binlerce kilometre öteden Türkiye'nin demokrasisine, hukuk devletine, bölgesel çıkarlarına göz diken ülkelerin vatandaşları, bu sürecin dönüp kendilerine verecekleri zararın farkında mı?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"TSK MİLLETİMİZİN GURUR KAYNAĞIDIR"

"Yeni yapısı ile üniversitemiz her geçen gün güçleniyor. Hep daha iyiye ve ileriye yürümeye devam edeceğiz. Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin nitelikle personelimizin karşılanması her zaman önem taşıyor.

Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgede hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi. Savunma sanayimize yaptığımız yatırımları, insan kaynağıyla tahkim ederek tüm tehditlerle etkili mücadele halindeyiz.

Subay ve astsubaylarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek kendimizi o kadar güvende hissederiz. TSK milletimizin gurur kaynağıdır.

Kimi tarihçilerin dediği gibi 'biz ordusu olan bir toplum değil bizatihi kendisi ordu olan milletiz.' Bu hakikatin idrakinde olmayan kimi gafillerin ve hainlerin ısrarla ordumuzla milletimizi ayrıştırmaya çalışması, beyhude bir gayrettir.

Ellerinden gelse bu millete bir nefes hava, bir yudum su, bir lokma ekmek vermeyeceklerin kuşatması altında olduğumuzun bilincindeyiz.

Siyasi ve askeri varlık gösterdiğimiz her yere yağmalamak, almak çalmak üzerine konmak için değil elimizdekini paylaşmak ve mümkünse birlikte kazanmak için gidiyoruz.

"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"

Ülkemizin bu onurlu duruşu asırlık hesapların bozulmasına yol açıyor maruz kaldığımız saldırıların nedeni işte bu hesapların bozulmasıdır. Korkunun ecele faydası yok.

Ok yaydan fırlamıştır ve mutlaka hedefini bulacaktır. Kıbrıs'ı da bir ağustos ayında vatan topraklarına kattık. Türkiye Cumhuriyetinin en parlak zaferi olan Büyük Taarruz da Ağustos ayının milletimize bir hediyesidir. Tarihimizdeki hiçbir zaferin diğerinin alternatifi değildir."