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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Türk-İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamasında "Belli bir noktaya geldik. Açıklamanın perşembe öncesi olacağını umut ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Kamusaati
Kamusaati
19 Haziran 2023 Pazartesi 22:23

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücrette ara zam dönemi...

Temmuz ayında yapılacak olan zammın oranı merak edilirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor..

Bu kapsamda Türk-İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atalay, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretin talep ettikleri rakama yakın olacağını düşündüğünü belirten Atalay, perşembe gününe kadar rakamın belli olacağını söyledi.

"Perşembeye kadar netleşir"

Atalay şunları söyledi:

Perşembe'yi bulmadan bir neticeye varacağını umut ediyorum. Belli bir noktaya geldik. Sayın Bakan ile de görüşeyim perşembeye kalmadan bitireceğimizi umut ediyorum.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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