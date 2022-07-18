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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borçlarıyla ilgili yeni düzenlemeyi açıkladı

Milyonlarca gencin merakla beklediği öğrenim kredisinin geri ödemesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gençlere müjdeli haberi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borçlarıyla ilgili yeni düzenlemeyi açıkladı
Kamusaati
Kamusaati
18 Temmuz 2022 Pazartesi 22:08

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredisi borcu olan gençlerin gözü kulağı, pazartesi günü yapılacak kabine toplantısından çıkacak haberdeydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Saraçhane Meydanı'ndaki 15 Temmuz Anma Programı'nda yaptığı konuşmada konuyla ilgili açıklamalarda bulunnuş ve KYK müjdesi için de ilk Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti.

"Gençlerimizi faize kurban etmeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizin düşmanı olduklarını ve ilk Kabine Toplantısı'nda bu konuya ilişkin bir düzenleme yapacaklarını açıklamış ve ''Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona da kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz.'' demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

Erdoğan müjdeyi verdi

Recep Tayyip Erdoğan, kabine sonrası yaptığı açıklamada müjdeyi verdi.

Recep Tayyip Erdoğan, ÜFE'ye göre enflasyon oranında geri ödemesi yükselen KYK öğrenim kredilerinin, yalnızca ana para olarak geri ödeneceğini açıkladı.

"Sadece ana para ödenecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık. Biraz önceki kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık.

Kredi geri ödemelerinde 26 milyar liranın üzerinede bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış olacağız."

"Tüm öğrencilerimiz yararlanacak"

Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm öğrencilerimiz yararlanacak.

Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi Vergi Daireleri'nce takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere toplam 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorunu kökten çözmüş oluyoruz.

Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar.

"Kararın hayırlı olmasını diliyorum"

Öğrenim kredileriyle ilgili aldığımız kararın gençlerimize hayırlı olması diliyorum." ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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