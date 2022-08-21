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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuru üzüm taban fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açılış yapacağı ve üzüm fiyatlarını açıklayacağı törene katılmak üzere Manisa'ya geldi. Erdoğan, TMO kuru üzümü 27' TL'den alacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuru üzüm taban fiyatını açıkladı
Kamusaati
Kamusaati
21 Ağustos 2022 Pazar 00:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan il gezilerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Manisa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

Müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında kuru üzüm taban fiyatını açıkladı.

Kuru üzüm fiyatı 27 lira

Erdoğan, "Geçen yıl kuru üzüm alım fiyatları 13 TL idi, bu yıl da değerlendirmelerimizi yaptık. Fiyat olarak 27 TL olarak belirledik. TMO, çekirdeksiz üzümü 27 TL’den alacak." dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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