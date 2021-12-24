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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız

Ekonomist ve akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kripto paralarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kripto para yasasının hazır olduğunu belirten Erdoğan, "Geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız
24 Aralık 2021 Cuma 19:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.00'de ekonomist ve akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Erdoğan toplantıda kripto para konusunda mesajlar verdi. Kripto para yasasının hazır olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gecikmeden Meclis'e taşıyarak bu konuda adım atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur Korumalı Mevduat" için ise "Vatandaş parasının garantisinin Hazine, garantörünün Merkez Bankası olduğunu görecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeni ekonomi modeliyle sıçrama yapacağını söyleyen Erdoğan,"Önümüzde fırsatlar kadar riskler olduğunu da biliyoruz. Bu riskleri almaya değer" diye konuştu.

Körfez ülkeleri, Azerbaycan ile swap görüşmeleri olduğunu da söyleyen Erdoğan, "Olumlu haberler geliyor" dedi.

Döviz kurlarındaki son durumu da değerlendiren Erdoğan, "Kur olayı matematik değildir. Bu bir süreç meselesidir. Dere yatağında akar. Bizim anlayışımız bu. Bu anlayışla kuru bir noktaya kanalize etme düşüncesindeyiz. Ama kur kendi fiyatını piyasada bulacak." açıklamasında bulundu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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