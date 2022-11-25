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Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprüdeki intihar vakasını görünce konvoyunu durdurup vatandaşın yanına gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna ederek, evine gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısında gören vatandaş büyük bir şaşkınlık yaşarken, yetkililerin Duran'ın durumunu özel olarak takip edeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprüdeki intihar vakasını görünce konvoyunu durdurup vatandaşın yanına gitti
Kamusaati
Kamusaati
25 Kasım 2022 Cuma 23:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulundu. Konvoyu durduran Erdoğan, intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna ederek, evine gönderdi.

EKİBİNE "İLGİLENİN" TALİMATI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca vatandaşın durumunun takip edilmesi ve yeniden intihara kalkışmaması için de ekibine özel olarak talimat verdiği belirtildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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