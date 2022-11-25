Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprüdeki intihar vakasını görünce konvoyunu durdurup vatandaşın yanına gitti

Eğer sene başı olan 2023 yılı ocak ayına kadar yeni bir artışa gidilmezse 2022 yılı tamamında trafik sigortasında yüzde 79 ile 99 arasında artış yapılmış oluyor. Peki, neden fiyat artıyor? Enflasyondan fazla artış neden yapılıyor?, Trafik sigortasında yeni dönem! Kim, nasıl etkilenecek? hasarsızlık indirimi neden çok düşük? fiyatlar neden çok pahalı soruları sorulmaya devam ediyor...