engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0
iller kızaracak
iller kızaracak
0
plastik poset
plastik poset
0
İl il vaka sayıları
İl il vaka sayıları
0
şubat rapor
şubat rapor
0
2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0
2021 bedelli askerlik
2021 bedelli askerlik
0
Kpss başvuru tarihleri
Kpss başvuru tarihleri
0

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısa çalışma ödeneğini mart sonunda bitiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin bu ay itibariyle sonlandırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısa çalışma ödeneğini mart sonunda bitiriyoruz
15 Mart 2021 Pazartesi 22:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye ekonomisinin salgın sürecinden en az hasarla çıktığını açıklayan Cumhurbaşkanı, merakla beklenen kısa çalışma ödeneği hakkında da konuştu.

3,7 MİLYON ÇALIŞANA 30 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPILDI

3,7 milyon çalışana 30 milyar liralık ödeme yapıldığını da sözlerine ekleyen Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin bu ay itibariyle sonlandırılacağını açıkladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, BU AY SONU İTİBARİYLE SONLANDIRILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa çalışma ödeneğiyle ilgili açıklaması şöyle:

"3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar TL’lik kısa çalışma ödeneği verdik. Uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz."


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber