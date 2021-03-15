Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısa çalışma ödeneğini mart sonunda bitiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin bu ay itibariyle sonlandırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye ekonomisinin salgın sürecinden en az hasarla çıktığını açıklayan Cumhurbaşkanı, merakla beklenen kısa çalışma ödeneği hakkında da konuştu.

3,7 MİLYON ÇALIŞANA 30 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPILDI

3,7 milyon çalışana 30 milyar liralık ödeme yapıldığını da sözlerine ekleyen Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin bu ay itibariyle sonlandırılacağını açıkladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, BU AY SONU İTİBARİYLE SONLANDIRILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa çalışma ödeneğiyle ilgili açıklaması şöyle:

"3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar TL’lik kısa çalışma ödeneği verdik. Uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz."