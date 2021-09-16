Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir'de esnaf buluşmasında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en kısa sürede enflasyonun kontrol altına alınarak, raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir’de "2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında açıklamalarda bulundu.

Ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığının yarattığı sıkıntıları gayet iyi bildiğini söyledi.

"EN KISA SÜREDE ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALACAĞIZ"

Maliyetleri düşürme ve fırsatçılarla mücadele mesajını net şekilde veren Cumhurbaşkanı, en kısa sürede enflasyonun kontrol altına alınacağını duyurdu.

Recep Tayyip Erdoğan son olarak, raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçileceğini de belirterek, ekonomide atılan adımların yakın zamanda meyvesini vereceğini ifade etti.

"HAYAT PAHALILIĞI KONUSUNDAKİ SIKINTILARI GAYET İYİ BİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Ekonomideki son gelişmeleri görüyorsunuz. Dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık. İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. İstihdam, salgın öncesinin dahi üstüne çıktı. Yatırımcılarımız üretimi artırmak için makinede, ham madde temininde zorlanıyor. Hazırda paramız veya zahmetsiz para kaynaklarımız olmadığı halde bu başarıları yakaladığımıza özellikle dikkat çekmek istiyorum.

Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları gayet iyi biliyoruz. Maliyetleri düşürmek ve fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle, en kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak, raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz."

"2021'İ AHİ EVRAN YILI İLAN ETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

"Ahi Evran'ın 850'nci doğum yılının 2021 yılı programına UNESCO tarafından alınması çok isabetli olmuştur. Hoca Ahmet Yesevi dergahında yetişen Ahi Evran Anadolu'ya gelmiş, bir süre Kayseri ve Denizli'de kaldıktan sonra Kırşehir'e gelmiş ve burada vefat etmiştir. Gönül hazinelerimizin insanlığın şifası için 2021 senesini Ahi Evran yılı ilan ettik. Bu sene aynı zamanda Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli yılıdır.

"AHİLİK TEŞKİLATI ASIRLARCA TİCARET VE DAYANIŞMANIN BEL KEMİĞİ OLDU"

Kardeşlerim, ecdadımız dünyada fetih kabiliyeti yanında devlet kurma yeteneği konusunda da maruftur. Er meydanlarında şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları ile kazandığımız zaferleri Yunus Emreler ile Ahi Evranlarla Hacı Bektaşlarla kalıcı hale getirdik. Ahilik teşkilatı asırlarca bu topraklarda ticaret ve dayanışmanın bel kemiği olmuştur.

Tarihçiler, Anadolu'nun Ahiler sayesinde sosyal ve iktisadi açıdan güçlü bir hale geldiğini ifade eder.

"TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASI AHİLERİMİZ TARAFINDAN ASIRLARDIR UYGULANIYOR"

Bugün adına toplam kalite yönetimi denilen, tüketici haklarının korunması denilen yaklaşım Ahilerimiz tarafından asırlardır zaten uygulanmaktadır.

Öyle ki, İbn-i Sina'yı anmadan bugünkü tıbbı anlayamayız. Farabi'yi, Biruni'yi bilmeden matematik konuşamayız. Yusuf Has Hacib'i İbn-i Haldun'u anlamadan siyaset bilimini konuşamayız.

Millet olma bilincini bu şekilde canlı tutacağız. Vizyonlarımızı bu şekilde genişleteceğiz. Hedeflerimizi bu şekilde büyüteceğiz. İşte bunun için 2023 hedefleri diyoruz, 2053 vizyonu, 2071 vizyonu diyoruz.

"UZUN UZUN DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN BİR HİKMETİ İŞARET EDİYOR"

Ahi Evran, Mevlana döneminde, Hacı Bektaş döneminde yaşamıştır. Mevlana'ya siz ne yaparsınız diye sormuşlar, 'Allah deyip döneriz' demiş. Hacı Bektaş, 'Allah der dururuz' demiş. Ahi Evran'a da aynı soruyu sormuşlar, Ahi Evran, 'Allah der çalışırız' demiş. Bu cevapların hepsi de aynı menzile giden, üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken bir hikmeti işaret ediyor.

Mesela demiri döven bir zanaatkar o demir ile birlikte nefsini de terbiye eder. Deriyi, ağacı işleyen bir zanaatkar Rabbi'ne olan şükrünü de nakşeder. Esnaf aynı zamanda bir muhitin gözü, kulağı, hamisi, yol göstericisidir.

Türkiye'de ailesinde esnaf olmayan neredeyse kimseyi bulamazsınız. Bugünkü sanayicilerimizin, iş adamlarımızın hikayesi bir dükkandan başlar. Esnafımızı, milletimizin emaneti, bugün ve yarınımızın teminatı olarak görüyoruz. Rızık Allah'tandır diyen, dükkanını, atölyesini açan esnaf rızkın kimin elinden geleceğini seçmez.

"KARDEŞLİĞİMİZ SAYESİNDE HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELDİK"

Devirler geçse de dünya değişse de değişmeyecek olan bizim, birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamızdır. Bu millet ne imtihanlardan geçti, ne badireler atlattı. Bizi çimento gibi birbirimize kenetleyen kardeşliğimiz sayesinde her şeyin üstesinden geldik. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını birlikte gerçekleştireceğiz. Dünyayı sarsan, ekonomik açıdan tüm ülkelere darbe vuran bir salgın ile mücadele ediyoruz. Bu salgın tüm dünya gibi bizi de etkiledi. En çok etkilenenlerin başında esnafımız ve ticaret erbabımız geliyor. Maliyeti bir yana, can kayıplarımız canımızı, yüreğimizi yakıyor.

Salgının esnafımızın üzerindeki yükünü hafifletmek için önlemler aldık. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketimizi devreye aldık. Kredi ve kefalet kooperatifi ortağı esnafımızın borçalarını 2 sene erteledik.

Ödenemeyen kredilere mücbir sebep nedenini ekledik. 5 milyar TL'den fazla hibe verdik. Ekonomik kayıpları telafi etmek için 1 defaya mahsus olmak üzere 3 bin ve 5 bin TL'lik ödeme yaptık."