Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıraathaneler bir süre daha kapalı kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan koronavirüs salgını nedeniyle kıraathanelerin bir süre daha kapalı kalacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüs salgınına yönelik alınan yeni tedbirler duyuruldu.

Kameraların karşısına geçerek ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi nedeniyle alınan bir dizi tedbiri açıkladı.

KIRAATHANELER BİR SÜRE DAHA KAPALI KALACAK

Açıklanan bu tedbirlerden biri de bir süredir kıraathanelerin açılması ümidiyle bekleyen kahvehane esnafı ve vatandaşları üzdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kıraathanelerin bir süre daha kapalı kalacağını söyledi.

Erdoğan açıklamasında, "Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek." ifadelerini kullandı.