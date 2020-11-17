0
0
0
0
0
13
0
0

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıraathaneler bir süre daha kapalı kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan koronavirüs salgını nedeniyle kıraathanelerin bir süre daha kapalı kalacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıraathaneler bir süre daha kapalı kalacak
17 Kasım 2020 Salı 20:54

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüs salgınına yönelik alınan yeni tedbirler duyuruldu.

Kameraların karşısına geçerek ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi nedeniyle alınan bir dizi tedbiri açıkladı.

KIRAATHANELER BİR SÜRE DAHA KAPALI KALACAK

Açıklanan bu tedbirlerden biri de bir süredir kıraathanelerin açılması ümidiyle bekleyen kahvehane esnafı ve vatandaşları üzdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kıraathanelerin bir süre daha kapalı kalacağını söyledi.

Erdoğan açıklamasında, "Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek." ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber