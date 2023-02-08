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Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine giderek yapılan çalışmaları sosyal medya hesabından paylaşarak provokasyon malzemesine dönüştüren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi
Kamusaati
Kamusaati
08 Şubat 2023 Çarşamba 18:54

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli depremle sarsıldı.

Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki deprem, 10 ili etkiledi.

Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay gibi illerde hissedilen deprem, adeta yıkıma yol açtı.

Devletin tüm kurumları ilk andan itibaren deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken, yurdun dört bir yanından vatandaşlar da tek yürek oldu.

Depremzedeler için harekete geçen binlerce gönüllü, afet bölgelerine akın etti.

Yaşanan büyük afet için birlik ve beraberlik içinde mücadele verilirken, bölgeye gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, provokatif paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. 

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük yıkımların yaşandığı bir diğer il olan Hatay'a geçti. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi. 

"Basit siyasi çıkar uğruna çirkefçe olumsuz kampanya yürütülmesini hazmedemiyorum"

Bu dönemin birlik ve beraberlik dönemi olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hala basit siyasi çıkar uğruna çirkefçe olumsuz kampanyalar yürütmeyi hazmedemiyorum" dedi:

Hatay, bu felaketten en çok etkilenen şehirlerimizin başında. İlk andan itibaren AFAD'ın koordinasyonunda harekete geçtik. 71 ilimizin tamamından deprem bölgesine yardım çıkarıldı.  Devlet  millet omuz omuza vererek bu işin üstesinden geleceğiz. 

Bu dönem bir birlik beraberlik dönemidir. Böyle bir dönemde hala basit siyasi çıkar uğruna çirkefçe, olumsuz kampanyalar yürütmeyi hazmedemiyorum. Üzerimde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa ben bugün böyle konuşmam.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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