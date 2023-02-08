Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine giderek yapılan çalışmaları sosyal medya hesabından paylaşarak provokasyon malzemesine dönüştüren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli depremle sarsıldı.

Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki deprem, 10 ili etkiledi.

Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay gibi illerde hissedilen deprem, adeta yıkıma yol açtı.

Devletin tüm kurumları ilk andan itibaren deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken, yurdun dört bir yanından vatandaşlar da tek yürek oldu.

Depremzedeler için harekete geçen binlerce gönüllü, afet bölgelerine akın etti.

Yaşanan büyük afet için birlik ve beraberlik içinde mücadele verilirken, bölgeye gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, provokatif paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük yıkımların yaşandığı bir diğer il olan Hatay'a geçti. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

"Basit siyasi çıkar uğruna çirkefçe olumsuz kampanya yürütülmesini hazmedemiyorum"

Bu dönemin birlik ve beraberlik dönemi olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hala basit siyasi çıkar uğruna çirkefçe olumsuz kampanyalar yürütmeyi hazmedemiyorum" dedi: