Cumhurbaşkanı Erdoğan İnfaz Düzenlemesinde 5 suçu Kapsam Dışı Bıraktı! İşte Detaylar

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan infaz düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarının ardından yeniden şekillendirildi.

AK Parti ile MHP arasında yapılan infaz yasası görüşmelerin ardından, infaz yasası paketinde Başkan Erdoğan'ın Talimatı ile tekrar güncellemeye gidildi.

5 SUÇ KAPSAM DIŞI

Cumhur başkanı Erdoğan Tarafından bazı suçların affı kabul edilmedi ve İnfaz yasasında ; terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar, kadına şiddet, adam öldürme, uyuşturucu suçları, kesin olarak kapsam dışı kaldı.

"BENİ İKNA EDEMEZSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan'ın uyuşturucu konusundaki tavrı ise gayet açık bir şekilde dile getirildi

Türkiye Cumhuriyeti 1. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, uyuşturucu suçlarının af kapsamına alınmasının gündeme gelmesiyle birlikte Çok sert bir dille uyarı yaptı ve "Uyuşturucuyu affa karşıyım, beni ikna edemezsiniz." diyerek,sert bir şekilde bu suça karşı tavrını ortaya koymuştu.