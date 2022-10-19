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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yüreğin varsa seçimlerde karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yüreğin varsa seçimlerde karşıma çık" çağrısında bulundu. Erdoğan'ın bu çağrısına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Korkmuyorsan, bir 'prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yüreğin varsa seçimlerde karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
Kamusaati
Kamusaati
19 Ekim 2022 Çarşamba 23:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin bugünkü grup toplantısında muhalefete sert sözlerle yüklendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir de çağrıda bulunan Erdoğan, "Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na çağrı yapmak istiyorum; madem kendine güveniyorsun, madem ülke ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsan öyleyse hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin yetiyorsa seçimlerde çık karşımıza" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT GELDİ

Erdoğan'ın bu çağrısına ne yanıt vereceği merak konusu olan Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Erdoğan'ı televizyon kanalında tartışmaya davet eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bugün yine bazı laflar etmişsin. Vizyonlarımızı karşılaştıralım demişsin… Korkmuyorsan, bir 'prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım" ifadelerine yer verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

"KASIM AYINI BEKLEYİN"

Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza atmıştı. ABD ziyaretiyle ilgili eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, açıklamasının sonunda "Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin" satırlarına yer vermişti. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı adaylık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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